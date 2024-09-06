Группа Oasis объявила о воссоединении спустя 15 лет

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Британская рок-группа Oasis в соцсетях объявила о своем воссоединении спустя 15 лет.

«Пушки замолкли. Звезды сошлись. Великое ожидание закончилось. Приходите увидеть [нас]. Этого не покажут по телевидению», — говорится в сообщении.

Кроме того, музыканты сообщили, что в 2025 году выступят с концертами в Кардиффе, Эдинбурге, Дублине, Лондоне и Манчестере.

Oasis распалась в 2009 году после ссоры между основателями группы братьями Лиамом и Ноэлом Галлахер. После распада братья основали собственные музыкальные коллективы.

Братья Галлахер являются одними из самых известных болельщиков «Манчестер Сити».