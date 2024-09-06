Группа Linkin Park объявила о возвращении на сцену и представила новую вокалистку

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Американская рок-группа Linkin Park сообщила о возвращении на сцену и анонсировала новый альбом.

«Спасибо, что настроились на волну. Наш новый альбом From Zero выходит 15 ноября», — говорится в сообщении в социальных сетях группы.

Linkin Park выпустит студийный альбом впервые с момента смерти экс-солиста Честера Беннингтона, который умер в 2017 году.

Также группа представила новую вокалистку Эмили Армстронг. Первые концерты Linkin Park в новом составе состоятся уже этой осенью.