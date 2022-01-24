В чем польза чаги? Ответила диетолог

Диетолог Джоан Уошберн рассказала о грибе «чага», который встречается в российских лесах. По ее словам, он очень полезен для человеческого здоровья.

«В чаге содержатся необходимый для организма витамин D, а также калий, кальций, железо и цинк. Употребление такого чая помогает улучшить пищеварение, поскольку при этом регулируется выработка расщепляющей еду желчи. Присутствующие в чаге полифенолы защищают клетки от окислительного стресса, тем самым предотвращая преждевременное старение», — приводит слова специалиста портал Food News.

Также Уошберн отмечает, что чага способствует снижению уровня сахара и холестерина в крови, а также повышает общий иммунитет. Наличие в этом грибе тритерпенов помогает в профилактике рака и даже в борьбе с ним.