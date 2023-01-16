Гинзбург рассказал, что нельзя есть на завтрак

Популярный диетолог Михаил Гинзбург в беседе с порталом «Москва-24» рассказал, что в самый вредный завтрак входит жареная колбаса, белый хлеб и сладкий чай, в частности это касается людей старшего возраста. «Мы собрали абсолютно все вредные продукты в один завтрак. Во-первых, мы положили сахар в чай. Такой жидкий сахар нарушает обмен веществ, вызывает тканевое воспаление, ускоряет развитие атеросклероза, сахарного диабета и опухолей, что в пожилом возрасте очень актуально», — пояснил Михаил Гинзбург. Диетолог добавил, что в белом хлебе также достаточно много сахара, который повышает уровень глюкозы и нарушает обмен веществ.

Специалист отметил, что колбаса относится к продуктам глубокой переработки мяса. Ее обжаривание приводит к образованию конечных продуктов гликирования, ускоряющих старение и вызывающих тканевое воспаление. «Мы видим очень четкие связи между количеством колбасы в день и раком толстой кишки. Это тоже очень вероятная для пожилого возраста патология», — предостерег диетолог.

Хорошим завтраком Михаил Гинзбург назвал кисломолочный напиток с мюсли и ягодами или кашу. Это может быть гречка или овсянка с добавлением ягод и сухофруктов. «Обязательно надо выбирать грубый хлеб. Можно съесть отварное всмятку яйцо или творог. К каждому приему пищи лучше нарезать овощи или овощной салат», — резюмировал диетолог.