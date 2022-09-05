Гинзбург посоветовал пить осенью по пять чашек кофе в день

Врач и телеведущий Михаил Гинзбург рассказал о пользе натурального кофе. По его словам, этот напиток не только придает бодрость, но еще снижает риск развитие рака и укрепляет иммунитет.

«В осенние дни кофе поможет стимулировать работоспособность и прибавит жизненных сил. В кофе есть не только кофеин, но ряд флавоноидов и церебрамин. Они отвечают за гармонизацию процессов в организме и обладают противовоспалительным действием», — приводит слова специалиста радио Sputnik.

Он рекомендует употреблять до пяти чашек кофе в день. При этом одна порция должна содержать порядка 60-80 мг кофеина.

Также Гинзбург советует пить какао. Достаточно будет 1-2 порции в сутки.