Гинзбург рассказал, как избавиться от лишних килограммов без голодовки

Врач-диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал правила, которые способны помочь избавиться от лишнего веса без большой нагрузки на организм.

Специалист отмечает, что не стоит гнаться за скоростью потери веса. Важно, чтобы похудение было постепенным. В таком случае результат будет держаться дольше.

«Нет волшебных диет, которые будут работать мгновенно. Лучше соблюдать простые правила. Не есть продукты, которые ведут к полноте (сахар и жиры), а употреблять то, что ведет к похудению, например, грубый хлеб, крупы, овощи, зелень и ягоды», — приводит его слова Nation News.

Гинзбург также напоминает, что для потери лишнего веса нужно активно двигаться для расхода энергии и иметь позитивный настрой. Тогда не нужно будет прибегать к изнуряющим тренировкам.