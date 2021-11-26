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Гинзбург назвал топ-3 продукта, которые помогают похудеть

14:00
Специи. Фото Global Look Press
Специи. Фото Global Look Press

Доктор медицинских наук, врач-диетолог и телеведущий Михаил Гинзбург назвал продукты, которые разгоняют метаболизм.

«На первом месте находятся специи. Вещества, содержащиеся в них, обладают тонизирующим и противовоспалительным действием. А еще при их употреблении в мозге выделяются дофамин и адреналин. На втором месте по разгону метаболизма находится морская капуста. Йод, содержащийся в ней, входит в состав гормонов щитовидной железы, которые ускоряют обмен веществ.

Также можно отметить яблочный уксус. Научные исследования показывают, что уксус повышает чувствительность тканей к инсулину, что означает повышение метаболической пластичности в жировой ткани. Еще он снижает гликемический индекс продуктов и обладает эффектом снижения веса", — рассказал Гинзбург в выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

При этом он отметил продукты, которые, наоборот, замедляют метаболизм. Это колбасы, сосиски, красное мясо, подсолнечное масло, картофельное пюре, чипсы, хлебобулочные и кондитерские изделия.

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Галина Глазко все материалы автора
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