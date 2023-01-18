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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 19:30

Гинзбург назвал продукты, предотвращающие рак

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/KamranAydinov

Популярный диетолог Михаил Гинзбург в интервью изданию «Вечерняя Москва» рассказал, что избежать онкологии помогут морская рыба, крупы, хлеб грубого помола, кисломолочные продукты, бобовые, овощи, ягоды. Достаточно включить их в свой постоянный рацион. «Все они снижают риски тканевого воспаления, которое является причиной возникновения рака, а также защищают генетический аппарат клеток от клеточных мутаций», — подчеркнул диетолог

Также Михаил Гинзбург отметил, что эти продукты способны замедлить рост уже имеющейся опухоли и даже предотвратить метастазирование.

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