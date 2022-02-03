Гинзбург назвал продукты для профилактики инсульта

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рекомендует употреблять больше фруктов и овощей для профилактики инсульта. По его словам, правильное и разнообразное питание поможет избежать инсульта.

«Нужно есть много овощей, фруктов, разных ягод, орехов и морской рыбы, где есть омега-3 жирные кислоты. Можно употреблять и грубые углеводы, в которых много полезной клетчатки, например, грубый хлеб и гречку. И пить кисломолочные напитки», — отметил врач в разговоре с «Москвой 24».

Помимо этого, он рекомендует сократить или полностью отказаться от употребления сладкого, соленого и трансжиров, которые являются главными врагами для сосудов.

Врач советует построить питание так, чтобы вес стремился к норме, потому что избыточные килограммы увеличивают риск инсульта.

Гинзбург отмечает и важность других мер предосторожности, например, контроль артериального давления и психоэмоционального состояния.