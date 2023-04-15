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Сегодня, 18:47

Гинеколог Заборская назвала обследования перед планированием беременности

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Гинеколог Марина Заборская назвала обследования перед планированием беременности.

«Скрининговое исследование шейки матки на онкологические или предраковые заболевания — онкоцитология. Исследование методом ПЦР на предмет обнаружения инфекций, передаваемых половым путем. Обследование щитовидной железы. Для этого необходимо сдать анализы на тиреотропный гормон, на свободный тироксин (Т4), а также на определение АТ-ТПО. Исследование молочных желез. Его проводят в зависимости от возраста женщины: до 35 лет достаточно УЗИ, после — также нужно записаться на маммографию. В связи с повальной недостаточностью и дефицитом витамина D рекомендуется сдать кровь на уровень 25(ОН)D3. Обязательно исследовать уровень ферритина, СРБ, сывороточного железа. Дело в том, что женщины в связи с ежемесячной кровопотерей находятся в группе риска по железодефицитной анемии и латентному железодефициту. Также важно еще до беременности определить, есть ли иммунитет к краснухе. В случае его отсутствия вам будет рекомендована вакцинация, которая поможет избежать осложнений для будущего ребенка в случае заболевания матери», — приводит слова Заборской Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1572570
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