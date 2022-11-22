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Гинеколог развеяла миф о появлении женских болезней

Мария Гусева
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Врач акушер-гинеколог Анастасия Соколовская сообщила, что воспалительные заболевания не могут проявиться только от того, что женщина посидит на холодном.

Специалист подчеркнула, что для возникновения любого недуга необходим возбудитель — бактерия или вирус.

«Соответственно, если у человека уже имеется хроническое рецидивирующее заболевание, то в этом случае есть риск обострения. Застудить органы малого таза невозможно», — цитирует Life.ru Соколовскую.

Врач отметила, что каждый человек является переносчиком какой-либо бактерии, которые только и ждут ослабления иммунитета носителя. Именно при переохлаждении это и происходит.

Источник: Life.ru
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