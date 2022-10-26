Гинеколог развеял миф о вреде тренировок во время месячных

Акушер-гинеколог и международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья в России Борис Лордкипанидзе опроверг главный миф о вреде тренировок во время менструации.

«По большому счету сейчас месячные не являются противопоказанием к тому, чтобы посещать спортивный зал. В принципе это обычное физиологическое состояние женщины. Естественно, при условии, что женщина абсолютно здорова. Потому что, конечно же, физическая нагрузка повышает давление и, как следствие, если у женщины есть нарушение в системе гемостаза, в плане свертываемости крови и так далее, кровотечение может значительно возрастать», — цитирует Life Лордкипанидзе.

Также он дал совет тем, кто страдает ПМС уже за неделю до начала месячных и не может полноценно работать.

«В этой ситуации необходимо вмешательство и помощь гинеколога, который порекомендует препараты, которые снизят дискомфорт», — добавил специалист.

Ранее фитнес-блогер опровергла миф о том, что домашние тренировки небезопасны.