Гинеколог Рассказова объяснила, кому противопоказаны гормональные контрацептивы

Гинеколог Александра Рассказова объяснила, кому противопоказаны гормональные контрацептивы.

«Гормональная контрацепция не подходит при следующих состояниях: тромбоэмболия, генетическая тромбофилия, артериальная гипертензия с систолическим давлением 140-160 мм рт. ст. и более и/или диастолическим 90-100 мм рт. ст. и более, выраженное ожирение, ишемическая болезнь сердца, инсульт, мигрень, системная красная волчанка и антифосфолипидный синдром. Также от такой контрацепции следует отказаться, если женщина выкуривает более 15 сигарет в день или имеет такие болезни, как онкология, холестаз, тяжелые формы диабета, эпилепсия, заболевания почек или кишечника. Нельзя принимать подобные препараты и во время лактации, а также в состоянии иммобилизации, когда приходится передвигаться в инвалидном кресле», —приводит слова Рассказовой Life.ru.