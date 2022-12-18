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Сегодня, 15:10

Гинеколог рассказала, как повысить женское либидо

Анна Горшкова
Корреспондент
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Доктор медицинских наук в области акушерства и гинекологии Елена Силантьева рассказала, как повысить женское либидо.

«Женская сексуальность подразумевает тесную взаимосвязь психологического и органического. Потому такая психологическая, казалось бы, проблема, как отсутствие сексуального желания, неизбежно будет сопровождаться целым рядом органических проявлений. Но это можно уложить в понятие «сексуальная неудовлетворенность», следуя букве поставленного вопроса», — приводит слова доктора Life.ru.

Собеседница рассказала, что ВОЗ рассматривает «неудовлетворенность сексуальной функцией» как фактор, снижающий качество жизни женщины, показатель нарушения ее здоровья. Кроме того, серьёзными будут и психологические последствия — социальная дезадаптация женщины и семейная дисгармония.

«С целью преодоления снижения либидо очень важно исключить причины, которые связаны с какими-либо общими или гинекологическими заболеваниями, приемом некоторых лекарств, гормональным дисбалансом. В подобных ситуациях требуется помощь профильного специалиста. Не менее важно разобраться в психологических нюансах — межличностных отношениях в паре, социокультурных особенностях пациентки», — сказала гинеколог.

Вместе с этим Силантьева сообщила, что всегда для сохранения либидо будет полезен здоровый образ жизни. В частности, нужно долго спать, соблюдать богатую афродизиаками диету, необходима физическая активность и тренировка мышц тазового дна.

Источник: https://life.ru/p/1546483
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