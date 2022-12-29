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Сегодня, 17:20

Гинеколог объяснила, что может привести к циститу зимой

Ольга Стрельникова
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Девушка страдает от болей в животе.
Фото Freepik/gpointstudio

Издание «Лента.ру» опубликовало предостережения гинеколога Меланьи Маилян о том, что короткие пуховики могут стать причиной цистита, поскольку не защищают от холода и ветра область таза.

О появлении цистита сигнализируют резкие тянущие боли внизу живота и частые позывы к мочеиспусканию, при этом человек испытывает боль и затруднения, а моча меняет цвет. При этом возможно повышение температуры тела.

В холодное время года естественные защитные механизмы организма стараются обеспечить тепло в области таза, а также в ногах. Организм становится более восприимчивым к инфекциям.

«Так инфекции из внешней среды достаточно быстро проникают в мочевой пузырь и вызывают воспаление. Холод в этом случае отличный помощник, который запускает механизмы развития болезни», — предупредила гинеколог.

Наиболее подвержены циститу женщины. Как пояснила Меланья Маилян, это связано с физиологией — их уретра короче и шире, чем у мужчин.

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