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Сегодня, 13:00

Гинеколог назвала семь факторов, подрывающих женское здоровье

Виктория Кравченко
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Фото Global Look Press

Врач-гинеколог-эндокринолог Елена Бордакова рассказала о семи факторах, отрицательно влияющих на женское здоровье.

«Здесь, как и везде, хороша мера. Фитнесу женщинам лучше посвящать не более семи часов в неделю. Превышение данного лимита, чрезмерное увлечение физическими нагрузками ассоциировано со снижением запаса яйцеклеток», — пояснила она Life.

Также необходимо избегать дефицита витамина Д и железа в организме и исключить вредные привычки. Кроме того, следует ограничить потребление фастфуда, следить за весом, избегать стрессов и чрезмерных нагрузок и исключить контакт с химикатами.

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