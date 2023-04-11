Гинеколог назвала факторы, «убивающие» женское здоровье

Гинеколог Наталья Давыденко заявила, что стресс — самый разрушительный фактор для женского здоровья.

«На репродуктивное здоровье оказывает большое влияние внешняя среда. Стрессы, вредные привычки, травмы, профессиональная вредность, экологические факторы, нерациональное питание — это факторы риска для репродуктивного здоровья. Своевременная диагностика и лечение заболеваний женской половой сферы помогут свести к минимуму негативное влияние на репродуктивную систему», — приводит слова Давыденко Life.ru.