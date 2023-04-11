Гинеколог назвала факторы, «убивающие» женское здоровье
Гинеколог Наталья Давыденко заявила, что стресс — самый разрушительный фактор для женского здоровья.
«На репродуктивное здоровье оказывает большое влияние внешняя среда. Стрессы, вредные привычки, травмы, профессиональная вредность, экологические факторы, нерациональное питание — это факторы риска для репродуктивного здоровья. Своевременная диагностика и лечение заболеваний женской половой сферы помогут свести к минимуму негативное влияние на репродуктивную систему», — приводит слова Давыденко Life.ru.
Источник: https://life.ru/p/1571654
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости