Гинеколог Гольман заявила, что есть ситуации, когда женщина может выносить ребенка только одного пола.

Гинеколог Марине Гольман заявила, что есть ситуации, когда женщина может выносить ребенка только одного пола.

«Феномен рождения у мужчины четырех и более девочек подряд некоторые генетики называют F-тетрадой. Это прослеживается на примере династии Романовых, в семьях которой от поколения к поколению рождалось подряд по четыре-пять дочерей. Действительно есть случаи, когда роженица может выносить ребенка только определенного пола, а именно — женского. Связано это с изменениями в половой Х-хромосоме. Пол будущего ребенка женщины может быть связан с изменениями в женской половой Х-хромосоме. Про F-тетраду мне неизвестно. Но, по сути, верно, и плюс к этому — возможная причина в качестве Y-хромосомы мужчины и он способен передавать только Х-хромосому», — приводит слова Гольман Life.ru.