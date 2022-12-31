Гепатолог перечислил продукты, которые должны быть на новогоднем столе

News.ru опубликовало рекомендации врача-гастроэнтеролога, гепатолога Сергея Вялова по наполнению новогоднего стола. По мнению специалиста, на праздничном застолье зачастую не хватает продуктов, богатых клетчаткой: зелени, овощей и фруктов. «Из-за этого у многих случаются неприятности со стулом — так называемый постновогодний запор или дискомфорт из-за перегрузки кишечника», — предостерег врач.

Сергей Вялов порекомендовал резать ингредиенты для салатов более мелко — это облегчит работу желудка. А тем, кто знает, что склонен к перееданию за праздничным столом, лучше обратить внимание на блюда консистенции пюре. Облегчить состояние после застолья, по словам эксперта, помогут шампанское и минеральная вода.

Также гепатолог посоветовал обратить внимание на мандарины. Благодаря обилию пищевых волокон они помогут избежать неприятностей с желудком. Благоприятно на процессе пищеварения скажутся и ананасы.

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