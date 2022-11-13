Генетик Перес назвала лучшее время для сна

Генетик, нутрициолог Светлана Перес рассказала «СЭ», что для улучшения качества сна важно вовремя ложиться спать и сохранять циркадные ритмы, которые регулируют метаболические процессы и выработку гормонов. Если их нарушить, последуют сбои во всех системах организма.

Гормон сна мелатонин вырабатывается только в период с 23.00 до 1.00 в полной темноте. Поэтому необходимо ложиться спать до наступления этого момента. Гормон роста соматропин организм синтезирует также в абсолютной темноте. А вот в 6-7 часов утра, когда вы еще сладко спите, наступает время образования гормона стресса.

Более подробно узнать, от чего зависит качество сна, как подготовить организму ко сну и как избавиться от бессонницы вы можете в полной версии материала «СЭ».