Гастроэнтеролог рекомендует отказаться от свежих яблок

Врач обозначила негативные последствия потребления свежих яблок.

Врач-гастроэнтеролог Юлия Коковина рекомендует заменить свежие яблоки на печеные, чтобы избежать возможных проблем с желудочно-кишечным трактом, которые активно обостряются в осенний период. Печеные яблоки, по словам врача, имеют в своем составе куда больше железа, чем свежие, и не провоцируют метеоризм. Последний также может быть вызван употреблением капусты и кофе.

В летний период, по словам Юлии Коковиной, большинство людей, имеющих проблемы с пищеварительной системой, нередко нарушают запреты. В последствии вредные для них продукты дают знать о себе знать болями в животе.

Врач обратила внимание и на то, что большинство заболеваний ЖКТ развиваются бессимптомно. Поэтому необходимо периодически проходить обследование у гастроэнтеролога, и осень для этого оптимальное время.