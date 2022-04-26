Гастроэнтеролог перечислил самые опасные симптомы болезней ЖКТ

Гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов рекомендует обратиться к врачу при длительных болях в животе, тошноте и горочи во рту. Эти симптомы сигнализируют о серьезных нарушениях в ЖКТ.

«Самое опасное, что может быть, — это кровотечение из желудочно-кишечного тракта. Чаще всего оно сопровождается ощущением тошноты, слабостью, потливостью и изменением цвета кала (становится черным или немного красным)», — приводит слова эксперта «Москва 24».

Также врач отмечает, что опасность представляет и острый панкреатит, когда поджелудочная железа начинает разлагаться внутри тела человека. Это происходит из-за неправильного питания, злоупотребления алкоголем, курения, наследственной предрасположенности и даже вирусов. Симптомами панкреатита являются температура, боль в животе и иногда в спине.

Боли в правом боку и спине, температура, тошнота и горечь во рту могут говорить об остром холецистите (воспалении желчного пузыря).

При разрушении печени может развиться острый гепатит. Его симптомы — резкая усталость, изменение цвета мочи или кала.