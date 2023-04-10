Гастроэнтеролог объяснила, в каких случаях острая пища опасна для здоровья

Врач Анастасия Никульникова предупредила, что острая пища может обострить гастрит.

«К сожалению, на сегодняшний день большинство людей страдают от различных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Гастрит относится к самым распространенным патологиям пищеварительной системы. Если после употребления острой пищи, так же как жирной и жареной, у вас возникает боль в желудке, тошнота, жжение и другие дискомфортные ощущения, необходимо обратиться к лечащему врачу, который проведет общие анализы и при наличии заболевания направит вас к врачу-гастроэнтерологу», — приводит слова Никульниковой Life.ru.