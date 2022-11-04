ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 20:30

Гастроэнтеролог объяснил, как есть мед, чтобы не навредить здоровью

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Мед.
Фото Global Look Press

Врач-терапевт, гастроэнтеролог Магомедтагир Ибрагимов рассказал, что мед является натуральным подсластителем, который нужно употреблять с осторожностью, поэтому в день стоит съедать не более одной маленькой ложки такого десерта.

«Рекомендация для здорового человека без проблем с весом и который не основывает свой рацион на чрезмерном потреблении сахара будет заключаться в том, чтобы принимать одну маленькую ложку меда в день», — подчеркнул Ибрагимов в интервью Life.ru.

Специалист добавил, что переедание меда может привести к проблемам с желудком. Не стоит употреблять лакомство и тем, кто страдает от запоров, так как оно ухудшит ситуацию. Кроме того, продукт способен провоцировать вздутие живота и диарею из-за неспособности организма переваривать сахар.

Гастроэнтеролог также отметил, что есть много различных типов меда, но, как правило, во всех них много калорий и углеводов. При этом продукт высокого качества богат важными антиоксидантами, которые помогают бороться со свободными радикалами, вызывающими заболевания, и тем самым снижают риск повреждения окислительных клеток.

Источник: https://life.ru/p/1536611
1
0
Читайте также
Как МОК поставил американцев на место: афганская война не рассорила нас с олимпийским движением
Медведева становится фаворитом «Ледникового периода». Все благодаря новому партнеру
В США предупредили Киев о провале в случае атаки на Крым
Путин заявил о попытке Запада поднести фитиль к распаду России
Путин назвал отличие между беженцами с Украины в Европе и России
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Белый vs черный уголь: врачи рассказали, какой сорбент эффективнее
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости