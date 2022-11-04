Гастроэнтеролог объяснил, как есть мед, чтобы не навредить здоровью

Врач-терапевт, гастроэнтеролог Магомедтагир Ибрагимов рассказал, что мед является натуральным подсластителем, который нужно употреблять с осторожностью, поэтому в день стоит съедать не более одной маленькой ложки такого десерта.

«Рекомендация для здорового человека без проблем с весом и который не основывает свой рацион на чрезмерном потреблении сахара будет заключаться в том, чтобы принимать одну маленькую ложку меда в день», — подчеркнул Ибрагимов в интервью Life.ru.

Специалист добавил, что переедание меда может привести к проблемам с желудком. Не стоит употреблять лакомство и тем, кто страдает от запоров, так как оно ухудшит ситуацию. Кроме того, продукт способен провоцировать вздутие живота и диарею из-за неспособности организма переваривать сахар.

Гастроэнтеролог также отметил, что есть много различных типов меда, но, как правило, во всех них много калорий и углеводов. При этом продукт высокого качества богат важными антиоксидантами, которые помогают бороться со свободными радикалами, вызывающими заболевания, и тем самым снижают риск повреждения окислительных клеток.