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Сегодня, 13:45

Гастроэнтеролог назвала неочевидную причину боли в пояснице

Ольга Стрельникова
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Фото freepik.com

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Алена Поташева в программе доктора Мясникова «О самом главном» рассказала, что одной из неявных причин болей в пояснице может быть панкреатит — воспаление поджелудочной железы. «Если у человека после употребления алкоголя возникает боль в пояснице, необходимо проверить поджелудочную железу», — дала совет врач.

Алена Поташева также рассказала, что избежать развития панкреатита можно, если во время праздничных застолий не злоупотреблять алкоголем, газировку заменить на ягодные морсы и минеральную воду, а также не голодать до этого, чтобы потом не съесть много жирной еды. Заправлять новогодние салаты гастроэнтеролог порекомендовала не майонезом, а кокосовым маслом.

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