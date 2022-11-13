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13 ноября, 14:00

Гастроэнтеролог назвал полезную и вредную еду для кишечника

Ольга Стрельникова
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Йогурт.
Фото Global Look Press

Врач-гастроэнтеролог ФГБУН Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Владимир Пилипенко рассказал, что пользу кишечнику приносят молочные продукты — обычные (молоко, творог) и ферментированные (кефир, йогурт), овощи и фрукты, богатые пищевыми волокнами, а также употребление витаминов в профилактиктических дозах.

По мнению специалиста, важно не допускать запоров, поскольку они способствуют развитию колоректального рака. «Чем дольше содержимое копится в кишке, тем больше работают над ним бактерии, и результат их работы становится питательной средой для вредных микроорганизмов, а на выходе получаются уже совсем агрессивные для кишки вещества», — отметил Владимир Пилипенко. За прошлый год этот вид онкологии стал самым распространенным — свыше 71 тысячи случаев за год.

Гастроэнтеролог порекомендовал исключить по возможности из рациона колбасы, красное и жареное мясо. Особенно тем, у кого есть генетическая предрасположенность.

Эксперт «СЭ», нутрициолог Ната Гончар также рассказала о продуктах улучшающих здоровье кишечника.

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