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Гастроэнтеролог назвал опасные последствия курения для ЖКТ

07:00
Курение.
Курение.

Гастроэнтеролог Петр Ткаченко рассказал, как курение сказывается на желудочно-кишечном тракте. По его словам, эта пагубная привычка может даже привести к спазму сфинктера Одди.

«Курение — это один из ведущих факторов риска, наряду с алкоголем. Курение вызывает спазм сфинктера Одди, а из-за этого могут быть серьезные проблемы. Например, панкреатит. Желчь может попадать в поджелудочную железу и вызывать воспаления, и активировать ферменты поджелудочной железы, в результате чего она будет сама себя переваривать», — цитирует Ткаченко телеканал «Звезда».

При этом он отметил, что у бросивших курить могут первое время быть проблемы со стулом.

Дополнительная информация:

https://tvzvezda.ru/news/202112282137-pYKKM.html

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Галина Глазко все материалы автора
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