Гастроэнтеролог назвал опасные последствия курения для ЖКТ

Гастроэнтеролог Петр Ткаченко рассказал, как курение сказывается на желудочно-кишечном тракте. По его словам, эта пагубная привычка может даже привести к спазму сфинктера Одди.

«Курение — это один из ведущих факторов риска, наряду с алкоголем. Курение вызывает спазм сфинктера Одди, а из-за этого могут быть серьезные проблемы. Например, панкреатит. Желчь может попадать в поджелудочную железу и вызывать воспаления, и активировать ферменты поджелудочной железы, в результате чего она будет сама себя переваривать», — цитирует Ткаченко телеканал «Звезда».

При этом он отметил, что у бросивших курить могут первое время быть проблемы со стулом.