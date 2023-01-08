Гастроэнтеролог дала рекомендации по улучшению пищеварения

Врач-гастроэнтеролог Анна Яременко в интервью «Газете.Ru» рассказала, что сильно надеяться на ферменты не стоит. Они работают в тонкой кишке, куда им необходимо попасть сквозь плотный ком еды в желудке. Поэтому вместо таблеток эксперт посоветовала начать двигаться.

При отрыжке, изжоге, дискомфорте и боли в животе нужно встать и походить, лучше на свежем воздухе. После прогулки необходимо выпить 100 мл воды без газа мелкими глотками, держа каждый во рту около минуты. Вода может быть обычной или минеральной. После можно прилечь на правый бок. Важно помнить, что эти советы помогут как экстренное решение, но после стоит провести детоксикацию и вернуться к привычному рациону.

По словам Анны Яременко, вышеописанный способ максимально эффективен. Но если и он не сработал, лучше обратиться к врачу. Переедание опасно тем, что может спровоцировать острый гастрит, холецистит, панкреатит и другие серьезные заболевания желудочно-кишечного тракта.