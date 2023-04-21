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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 14:05

Фотоконкурс «Пиксельный рейв»: расскажите свою историю в номинации от «СЭ»

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До 23 апреля фотографы разного уровня подготовки могут принять участие в фотоконкурсе «Пиксельный рейв» от Профсоюзного комитета МГУ.

Номинации фотоконкурса делятся на две категории: только для студентов, аспирантов, сотрудников и учащихся школ Московского университета и для всех желающих.

«Спорт-Экспресс» представляет номинацию «Сними Экслюзив». Участникам предлагается представить спорт во всем его многообразии. Вы можете показать истории побед и поражений, успехов и неудач, преодоления, борьбы, движения. Расскажите уникальную историю через фото.

Работы этой номинации будет оценивать фотокорреспондент «Спорт-Экспресса» и лауреат международных фотопремий и фотоконкурсов Дарья Исаева.

Также вы можете принять участие и в других номинациях: «Я иду шагаю по Москве» от ТАСС (красота и актуальные проблемы столицы), «Макромир» от периодического издания «Научная Россия», «Глубина» от научно-популярного журнала «Кот Шредингера» (тайны подводной и околоводной жизни).

Чтобы стать участником фотоконкурса, вам нужно заполнить анкету до 23 апреля 23.59 по ссылке.

Все подробности читайте в группе Профкома МГУ по хештегу #фоторейв.

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