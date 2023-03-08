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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 19:45

Фитнес-тренер перечислила самые распространенные ошибки новичков

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Фитнес-тренер Зарина Абаева рассказала о самых частых ошибках, которые допускают новички. Как отметила специалист, прежде всего это отсутствие цели.

«Любой большой путь должен начинаться с осознания того, к чему вы хотите прийти. Хотите ли вы похудеть, стать более спортивным, принять участие в марафоне или другом соревновании? В любом случае вы должны знать, зачем вы пришли в спортзал, и держать это в фокусе своего внимания, особенно в первое время, когда тренировки будут даваться особенно тяжело», — цитирует Абаеву Life.ru.

Также новички часто игнорируют базовые упражнения, заостряя внимание только на одном виде деятельности. Еще новичков отличает отсутствие прогрессивной нагрузки.

Источник: https://life.ru/p/1563674
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