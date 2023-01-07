Фитнес-тренер объяснил, почему кофе перед тренировкой пить вредно

Фитнес-тренер Дмитрий Дутов в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказал, что кофе перед тренировкой выводит кальций из организма, мешает усваиваться макро- и микронутриентам, обезвоживает, а также может привести к изнашиванию надпочечников: они становятся «ленивыми», нарушается их работа. Если вы тренируетесь вечером, то чашка кофе перед тренировкой может повлиять и на режим сна. Однако кофе перед тренировкой имеет и свои плюсы.

Чем полезен кофе перед тренировкой и все-таки пить его или не пить, читайте в полной версии материала в «СЭ».