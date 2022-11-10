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10 ноября, 16:20

Фитнес-тренер назвал наиболее эффективные упражнения для мужчин

Ольга Стрельникова
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Фитнес-тренер Александр Карпов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о том, что наиболее эффективными упражнениями для мужчин будут приседания со штангой, подтягивания на перекладине обратным хватом, жим штанги лежа на горизонтальной скамье и тяга штанги к подбородку.

«Все зависит от уровня подготовки и стажа. Если вы новичок, в начале пути прогресс будет заметен и от одного занятия в неделю, но скорость прогресса будет прямо пропорционально зависеть от количества тренировок», — пояснил инструктор.

По словам Александра Карпова, максимальную эффективность принесет тренировочный комплекс, рассчитанный на четыре раза в неделю. Как правильно отработать технику выполнения упражнений и построить тренировочный процесс, с чего начать тренировку и чем закончить, читайте в публикации «СЭ».

Здоровье
Тренировка
Фитнес
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