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Фитнес-коуч объяснила, как выбрать формат тренировок в зале

Иван Шитик
Корреспондент
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Фитнес-коуч Виктория Воскобойникова объяснила, кому подойдут индивидуальные занятия, а для кого тренировка в группе будет лучшим вариантом.

«Ошибки на данном этапе зачастую приносят разочарование. Многие ходят на групповые занятия. В то время как для одного это хороший вариант социализации и мотивации, для другого может стать тернистым и неэффективным путем: снова вопрос изначальной физической подготовки и характера личности. Что лучше для вас, групповые занятия или тренировка с персональным тренером, зависит от многих факторов», — пояснила коуч Life.ru.

Так, в первую очередь выбор зависит от цели, начальной тренированности и даже темперамента. Если человек хочет больше общаться и при этом поддерживать форму, тогда подойдут групповые тренировки, которые известны своим разнообразием. Собеседница Лайфа подчеркнула, что если вы хотите поддерживать тело в тонусе посредством силовых упражнений, то можно приходить на групповые занятия силовой направленности. Но, чтобы получить экстраординарные результаты, нужно заниматься персонально.

Чтобы иметь рельефное тело и желаемые параметры, заниматься лучше с инструктором, чтобы тренировки были не только безопасными, но и максимально эффективными. Есть также и комбинированный вариант, когда совмещаются персональные тренировки и самостоятельные. Важно помнить об эффективности и проводить время в зале с максимальной отдачей, ведь можно заниматься год и так и не добиться результатов, предупредила тренер.

Источник: https://life.ru/p/1537035
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