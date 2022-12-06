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Сегодня, 17:50

Фитнес-инструктор рассказала, какие упражнения помогут от боли в спине

Ольга Стрельникова
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Фото unsplash.com/@gmb

Фитнес-инструктор Светлана Бутова в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что избавить от боли в спине помогут упражнения «кошка», гиперэкстензия и скручивания лежа на спине. Перед упражнениями обязательна разминка, напоминает эксперт.


Ознакомиться с правильной техникой выполнения упражнений от боли в спине можно в полной версии материала в «СЭ».

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Здоровье
Фитнес
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