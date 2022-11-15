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15 ноября, 16:30

Фитнес-эксперт рассказал, какие упражнения могут быть опасны

Ольга Стрельникова
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Фото Global Look Press

Эксперт-преподаватель сети X-Fit, соавтор системы Smart Fitness, наставник фитнес-школы Evotren Максим Оборин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что среди упражнений, которые могут быть опасны — приседания, становая тяга и рывок. По словам эксперта, самое безобидное на первый взгляд упражнение может оказаться опасным: «Этот вопрос индивидуален, как и все, что касается фитнеса».

Также к травмоопасным упражнениям тренер отнес различные трюки ради хайпа.

Как понять, безопасно ли для вас то или иное упражнение, не навредит ли оно конкретно вам, и, как сделать упражнение безопасным, читайте в развернутом материале «СЭ».

Здоровье
Фитнес
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