Фитнес-эксперт рассказал, какие упражнения могут быть опасны

Эксперт-преподаватель сети X-Fit, соавтор системы Smart Fitness, наставник фитнес-школы Evotren Максим Оборин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что среди упражнений, которые могут быть опасны — приседания, становая тяга и рывок. По словам эксперта, самое безобидное на первый взгляд упражнение может оказаться опасным: «Этот вопрос индивидуален, как и все, что касается фитнеса».

Также к травмоопасным упражнениям тренер отнес различные трюки ради хайпа.

Как понять, безопасно ли для вас то или иное упражнение, не навредит ли оно конкретно вам, и, как сделать упражнение безопасным, читайте в развернутом материале «СЭ».