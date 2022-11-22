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Сегодня, 13:35

Фитнес-эксперт рассказал, какие ошибки вы можете делать в упражнении на бицепс

Ольга Стрельникова
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Фото Изображение от serhii_bobyk на Freepik

Фитнес-эксперт Ирина Ротач в материале издания MenToday рассказала, какие ошибки можно допустить при подъеме штанги на бицепс.

Стоит избегать раскачивания и помощи корпуса, ног или таза; выведения локтей вперед; смещения нагрузки на ноги; переноса веса на переднюю или заднюю часть стопы. Не нужно упираться локтями в корпус, переразгибать спину назад, наклоняться вперед или резко опускать снаряд вниз.

Ирина Ротач считает подъем штанги довольно простым, но эффективным изолирующим упражнением, главное — правильно его выполнять. Возможен прямой подъем, а также с изогнутой штангой или EZ-грифом, что уменьшит нагрузку на кисти. Секрет упражнения, по словам эксперта, состоит в том, что выполнять подъем нужно только двухглавой мышцей плеча, не снимая с нее нагрузки и не задействуя иных мышц.

Фитнес
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