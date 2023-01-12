Фитнес-эксперт назвал оптимальную процедуру для тела после новогодних праздников

Фитнес-тренер Александр Колесник рассказал о миофасциальном релизе (или МФР) — это техника самомассажа, которая используется в фитнесе для расслабления мышц путем надавливания и растягивания тканей в сочетании с правильным дыханием.

«Миофасциальный релиз — очень крутая штука. Это такой вид самомассажа с использованием фитнес-ролла. Идеально подойдет для того, чтобы подготовить свой организм к будущим тренировкам, и также это хорошо помогает восстановиться после тяжелых тренировок», — рассказал эксперт Life.ru.

Однако одним массажем, по словам Колесника, тело в форму привести будет сложно. Нужна коррекция питания, которая бы заключалась в снижении калорийности потребляемой пищи, соблюдении баланса белков, жиров и углеводов, а также отказе от массы вредных продуктов, которые мы позволяли себе в период застолий.