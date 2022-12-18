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Сегодня, 13:45

Эндокринолог рассказал, кому свойственно висцеральное ожирение

Ольга Стрельникова
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Фото jcomp, freepik.com

Врач-эндокринолог, основатель клиники Роман Терушкин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что мужчины и женщины одинаково подвержены висцеральному ожирению, и с возрастом риск возрастает. Висцеральным называют жир, образующийся в брюшной полости и обволакивающий внутренние органы. В группе риска те, кто имеет лишний вес, нарушения метаболизма, неправильно питающиеся и ведущие малоподвижный образ жизни. При этом не всегда человек имеет избыточный вес. В этом случае висцеральное ожирение спровоцировано наследственным фактором.


Как определить висцеральное ожирение, чем оно опасно, и как его предотвратить, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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