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Эндокринолог объяснила, какие напитки не стоит пить ночью

Специалист предостерегла от употребления 3 напитков в ночное время
Ольга Стрельникова
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Травяной чай.
Фото Freepik/azerbaijan_stockers

«Рамблер» привел рекомендации эндокринолога, диетолога Натальи Лазуренко о том, что употребление в позднее время суток сладких напитков (особенно газированных), чая и кофе может привести к ряду проблем. Чай и кофе тонизируют, снижают уровень гормонов, отвечающих за спокойное состояние организма, включая дофамин.

Сладкие напитки, такие, как газировка, содержат в обилии глюкозу, что может привести к задержке жидкости в организме и, как следствие, отекам. При наличии гастрита, синдрома раздраженного кишечника, диабета и избыточного веса, лучше отказаться также от соков и смузи.

В вечернее и ночное время Наталья Лазуренко советует пить успокаивающие травяные сборы и теплую воду, избегая при этом чрезмерности, чтобы не получить на утро отеков.

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