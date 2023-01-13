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Сегодня, 14:00

Эндокринолог объяснила, что провоцирует ожирение

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/rawpixel.com

Врач-эндокринолог Татьяна Охотникова в интервью порталу «Доктор Питер» рассказала, что на возникновение ожирения влияет не только неправильное питание, недостаток движения, но и иные причины.

«На сегодня ВОЗ уже насчитала как минимум 82 фактора в окружающей среде, в образе жизни и состоянии здоровья, которые могут провоцировать избыток веса. Кроме того, есть данные о том, что существует также и генетическая предрасположенность к накоплению лишнего веса. Как выясняется, при некоторых болезнях избыток жира — это один из симптомов, причем важно еще и то, где этот жир копится», — пояснила врач.

По словам Охотниковой, причиной ожирения могут быть гормональные изменения в подростковом периоде, во время беременности и кормления грудью, а также в период климакса. Наиболее часто набор веса провоцирует снижение функций щитовидной железы (гипотиреоз), нехватка половых гормонов (гипогонадизм), избыточная активность надпочечников (болезнь Иценко-Кушинга), опухоль, производящая избыток инсулина (инсулинома).

Также в 60 процентов случаев ожирения, как отметила эндокринолог, срабатывает генетическая предрасположенность. Если она есть, будет основным фактором набора лишнего веса и его распределения по телу.

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