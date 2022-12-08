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Сегодня, 18:55

Эндокринолог назвала 7 признаков гормонального сбоя

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Ожирение может быть одним из признаков гормонального сбоя.
Фото Global Look Press

Врач-эндокринолог диагностического центра «МЕДСИ» Светлана Пилянская выделила семь признаков гормонального дисбаланса в организме человека, сообщает Life.ru.

Специалистка выделила следующие признаки:

· похудение на фоне повышенного аппетита;

· ожирение, которое сопровождает многие эндокринологические расстройства;

· избыточный рост волос на теле (гипертрихоз), нередко свидетельствует о нарушении функции половых желез;

· багровые растяжки на коже (они свидетельствуют о расстройствах гипоталамо-гипофизарной системы);

· изменение внешности, что может стать предвестником акромегалии;

· нарушение зрения, сопровождающееся головной болью, которое является поводом для подозрения на опухоль гипофиза;

· кожный зуд, особенно в области промежности.

Врач советует обращаться за медицинской помощью для диагностики гормонального сбоя.

Источник: https://life.ru/p/1544159
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