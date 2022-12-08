Эндокринолог назвала 7 признаков гормонального сбоя
Врач-эндокринолог диагностического центра «МЕДСИ» Светлана Пилянская выделила семь признаков гормонального дисбаланса в организме человека, сообщает Life.ru.
Специалистка выделила следующие признаки:
· похудение на фоне повышенного аппетита;
· ожирение, которое сопровождает многие эндокринологические расстройства;
· избыточный рост волос на теле (гипертрихоз), нередко свидетельствует о нарушении функции половых желез;
· багровые растяжки на коже (они свидетельствуют о расстройствах гипоталамо-гипофизарной системы);
· изменение внешности, что может стать предвестником акромегалии;
· нарушение зрения, сопровождающееся головной болью, которое является поводом для подозрения на опухоль гипофиза;
· кожный зуд, особенно в области промежности.
Врач советует обращаться за медицинской помощью для диагностики гормонального сбоя.