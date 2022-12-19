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Эндокринолог назвал мясо, подходящее для похудения

Ольга Стрельникова
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Фото azerbaijan_stockers, freepik.com

Врач-эндокринолог Арсений Русанов в интервью «Российской газете» рассказал, что в процессе похудения лучше отдавать предпочтение белому мясу — птице и кролику. «Для похудения вовсе не обязательно полностью отказываться от мяса, главное соблюдать верный баланс калорийности рациона. Оптимальный вариант — ограничить красное мясо, а в качестве источника белка использовать птицу, рыбу, нежирные молочные продукты, яйца. И не забывать о разнообразных растительных источниках белка», — пояснил специалист.

Арсений Русанов отметил, что важно соблюдать суточную калорийность рациона. Эксперт советует женщинам не превышать 1200-1600 калорий в сутки, а мужчинам — 1500-1900. Помимо этого, необходимо исключить из меню фастфуд, колбасные изделия и полуфабрикаты.

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