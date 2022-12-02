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Сегодня, 19:05

Эндокринолог дал рекомендации по физической активности для людей старшего возраста

Ольга Стрельникова
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Фото Изображение от Freepik

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в своем ТГ-канале рассказала, что в списке нагрузок, которые лучше всего подойдут людям в возрасте (особенно женщинам) — скандинавская ходьба, йога, плавание и гимнастика цигун. «Когда слышу от пожилых пациенток о хорошей наследственности и нежелании заниматься физкультурой, становится грустно. Понимаю их опасения. Координация движений уже не та, суставы менее гибкие. Но физическая активность в умеренных дозах необходима», — констатирует врач.

Зухра Павлова указывает на то, что такая физическая активность укрепит иммунитет и мышцы, улучшит кровообращение и обменные процессы, поддержит в норме вес и повысит трудоспособность. По словам врача, 15-20 минут в день будет достаточно.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

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