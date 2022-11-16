Елизавета Туктамышева рассказала о любимом шампуне для сияющих волос

В эксклюзивном интервью для «СЭ» чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась своим недавним открытием. Спортсменку впечатлил подарок от болельщиков, который кинули ей на лед, — профессиональный шампунь, который идеально подошёл к ее волосам.

«Это какая-то достаточно популярная фирма типа L'Oreal. Раньше я пользовалась, но брала, видимо, шампунь не для своего типа волос. А тут для всех типов, увлажняющий, придает сияние — как-то так удачно подошел. Волосы мягкие, блестящие, я даже подруге дала попробовать. И тоже очень понравился.» — рассказала спортсменка.