Елена Соломатина назвала действенный способ перестать икать

По словам специалиста, икота может быть вызвана разными причинами, от этого и будет зависеть способ избавления от нее.

Кандидат медицинских наук врач-диетолог Елена Соломатина в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснила механизм возникновения икоты и как от нее избавиться. «В принципе все сводится к одному: раздражается блуждающий нерв, он передает сигнал в «центр икоты», так называемый продолговатый мозг, и дальше происходит сокращение диафрагмы — резкие толчки, то, что мы называем икотой», — пояснила специалист. Спровоцировать икоту может раздражение слизистой желудка, острая, а также чрезмерно холодная еда или напиток, большой объем пищи, из-за которого происходит сдавливание внутри, чрезмерное употребление продуктов, вызывающих газообразование (к примеру, капусты или винограда), и даже алкоголь или никотин (токсичные вещества).

По словам Елены Соломатиной, наиболее опасные причины для появления икоты — проблемы с печенью, поджелудочной (к примеру, опухоль поджелудочной), патологии, связанные с головным мозгом (например, на фоне менингита или инсульта). «В этих случаях нужно понимать саму причину, вызвавшую икоту. Такое может произойти, если вы долго простояли в пробке и передышали углекислым газом. Это может быть сигнал из брюшной полости. Могут быть какие-то проблемы с головным или спинным мозгом, когда где-то на прохождении сигнала есть проблема. В этом случае убирается именно состояние, которое вызвало патологию», — пояснила диетолог.

«Конечно, бывают ситуации, когда надо срочно снять икоту независимо от причины возникновения. Потому что она может появиться даже от неудобного положения или позы. Бывает, страдают люди определенных профессий — нужно выходить на сцену, а у балерины началась икота. Или сидим в театре, или какое-то совещание — и начинается приступ», — рассказала Елена Соломатина. Способов избавления от икоты немало, но не все их можно применить незаметно. Диетолог посоветовала увеличить концентрацию углекислого газа любым из возможных и удобных в зависимости от ситуации способов: «Можно дышать в пакет, вдыхать этот же углекислый газ — организм компенсаторно попытается распределить по-другому давление. Такой метод достаточно действенен. Кто занимался подводным плаванием или просто нырял в бассейн, летал на самолете, тот знает, что когда закладывает уши, нужно закрыть нос и попытаться выдохнуть, чтобы отрегулировать давление», — по словам врача, это поможет повысить концентрацию углекислого газа и таким образом, как говорят подводники и водолазы, «продышаться».

Также Елена Соломатина рассказала, что можно попытаться неким образом отвлечь себя — положить на корень языка кусочек лимона для раздражения или перенаправить внимание, создав болевые ощущения, к примеру, сильно-сильно сжать кулак. «Но бывает икота патологическая, она возникает очень часто и долго не проходит. В этом случае нужно обращаться к врачу и искать глубинную причину, чтобы устранить. Иногда это достаточно просто — к примеру, не есть продукты, которые вызывают вздутие, или не переедать. Но иногда это связано с глобальными физиологическими нарушениями. В таком случае икота, как аларм, сигнализация, помогает обнаружить заболевание и начать серьезное лечение», — резюмировала Елена Соломатина.