Елена Малышева рассказала, что родителям надо знать о РС-вирусе

Врач и ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева в эфире федерального канала рассказала, что респираторно-синцитиальный вирус для детей гораздо опаснее, чем COVID-19, и может быть смертелен.

«Когда он захватывает детей, он буквально выкашивает их, смертность высоченная», — пояснила ведущая. Мнение Елены Малышевой дополнил соведущий и иммунолог Андрей Продеус предупредив, что из-за РС-инфекции в реанимацию попадают дети чаще в 133 раза, чем с ковид.

Респираторно-синцитиальный вирус симптоматически не имеет серьезных отличий от обычной простуды, температура может быть вовсе не повышена. Опасения должна вызвать одышка у ребенка, поскольку РС-вирус интенсивно поражает дыхательную систему — легкие, мелкие бронхи, альвеолы и пр. Ребенок может начать задыхаться. Особую опасность представляет появление вторичной бактериальной инфекции.

К группе риска можно отнести детей с пороком сердца, болезнями легких, малышей, родившихся на 32-35-й неделе беременности. Здоровые дети также не застрахованы.