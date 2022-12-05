Эксперты заявили о подешевевших деликатесах

Руководитель Союза рыбодобывающих компаний Андрей Маркин рассказал о том, что в России подешевела черная икра и рыба осетровых пород. На сегодняшний день цены на черную икру варьируются в пределах от 25 до 40 тысяч рублей, что на 5 тысяч меньше, чем в прошлом году. Красная икра стоит от 1 до 2,5 тысячи за килограмм в зависимости от вида осетровых. Это дешевле на 200 рублей, чем год назад.

По словам специалиста, тенденция наметилась по всей России. Снижение стоимости произошло и в связи со снижением потребительской активности россиян, а также с увеличением импорта из Армении и Израиля.