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Сегодня, 17:35

Эксперты заявили о подешевевших деликатесах

Ольга Стрельникова
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Фото Изображение от Freepik

Руководитель Союза рыбодобывающих компаний Андрей Маркин рассказал о том, что в России подешевела черная икра и рыба осетровых пород. На сегодняшний день цены на черную икру варьируются в пределах от 25 до 40 тысяч рублей, что на 5 тысяч меньше, чем в прошлом году. Красная икра стоит от 1 до 2,5 тысячи за килограмм в зависимости от вида осетровых. Это дешевле на 200 рублей, чем год назад.

По словам специалиста, тенденция наметилась по всей России. Снижение стоимости произошло и в связи со снижением потребительской активности россиян, а также с увеличением импорта из Армении и Израиля.

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