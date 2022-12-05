Эксперты рассказали, зачем и как есть курагу

«Кубанские Новости» рассказали, что сушеная курага обладает рядом важных свойств для здоровья человека. При регулярном потреблении она способствует расширению и очищению сосудов. Магний в ее составе снимает спазмы, улучшает работу сердца, кровоток и питание головного мозга, от чего улучшается память. «Актерам, студентам, всем тем, кому нужно запоминать большой объем информации, врачи советуют съедать хотя бы по 50 граммов кураги каждый день», — пишет издание. Также курага улучшает состояние почек, помогает справиться со стрессом и повысить уровень гемоглобина, поэтому рекомендуема беременным.

Kubnews.ru советуют употреблять курагу в сушеном виде, а также добавлять в различные блюда — каши, плов, творожные запеканки, десерты. Помимо этого, из нее можно приготовить полезные напитки — компоты, настои, отвары.