Эксперты рассказали, почему появляются мешки под глазами

Эксперты радио Sputnik в прямом эфире рассказали, что мешки и темные круги под глазами могут быть у кого угодно, даже у ребенка. Схожи и причины их появления.

Под нижними веками мешки могут возникнуть из-за отеков, грыж, обвисания кожи (птоза) по причине возраста или резкого похудения — они не опасны, но доставляют эстетический дискомфорт. В районе скул из-за отеков образуются малярные мешки. Также они могут быть обусловлены генетически.

К появлению мешков под глазами может привести избыток или недостаток сна, нездоровый образ жизни и питание. Так, алкоголь и курение нарушают кровообращение, а нехватка движения приводит к снижению оттока жидкости от клетчатки. К тому же приведет и переизбыток соленой, острой, высококалорийной пищи и большой объем жидкости на ночь. Мешки под глазами и темные круги могут быть следствием стрессов, переутомления, напряженной работы за компьютером, дефицита свежего воздуха и чересчур тесной одежды. Отеки могут возникнуть из-за аллергической реакции, ОРВИ, синусита, конъюнктивита, травм носа и лобовой области, при беременности или быть симптомом серьезного заболевания, но при условии, что отеки постоянные. «Это повод задуматься и обратить внимание на другие возможные симптомы. Например, почечных или сердечных заболеваний, при которых может происходить задержка жидкости в организме, болезней печени и щитовидной железы», — пояснили в эфире эксперты радио Sputnik.

Появление припухлости под глазами у детей после долгого плача, крика, сна или употребления большого количества воды или соли считаются нормальным явлением. Если это происходит постоянно и сопровождается проблемами с мочеиспусканием, головными болями, болью в пояснице, лихорадкой, по словам экспертов радио Sputnik, могут быть проблемы с почками, стоит обратиться к врачу.