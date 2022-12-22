Эксперты рассказали, какая елка безопаснее

Заслуженный врач РФ Ольга Шарапова и врач-токсиколог Михаил Кутушов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказали, что плюсы и минусы есть как у свежесрубленной ели, так и у ее искусственного аналога. Помимо этического момента, от живого деревца стоит отказаться по причине возможной аллергии или распространения вредоносных насекомых, обитающих в коре. Однако и искусственная елочка может привести к аллергической реакции на материал, из которого она изготовлена. Также в ее состав могут входит барий, олово, свинец, которые приведут к серьезным отравлениям при попадании внутрь организма.

Как обезопасить себя при покупке и установке живой, а также искусственной ели, какие еще могут быть минусы и плюсы у обоих вариантов, читайте в полной версии материала в «СЭ».